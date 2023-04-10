Диетолог перечислил наиболее полезные весенние продукты

Черемша, редис и ревень являются наиболее полезными продуктами в весенний сезон. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По словам эксперта, местные сезонные овощи питательнее, чем привезенные издалека, так как при перевозке и длительном хранении они постепенно теряют полезные вещества. Он назвал черемшу (дикий и медвежий лук) самым полезным продуктом в весенний сезон.

«Черемша богата витамином С, содержит эфирные масла, имеющие антибактериальное действие, а также витамины группы В и каротиноиды — предшественник витамина А. Также черемшу можно использовать для улучшения аппетита и нормализации работы желудочно-кишечного тракта», — сказал он «Газете.Ru».

Кроме того, весной необходимо есть редис. Кабанов отметил, что у этого овоща очень короткий вегетационный период — 35–40 дней. В нем содержится витамин С, витамины группы В и каротиноиды. Помимо этого редис насыщен кальцием, железом и магнием. Также он низкокалорийный (16 ккал на 100 г).

Кабанов добавил, что весной можно добавить в рацион ревень. Он напомнил, что есть можно только стебли растения, поскольку корни и листья токсичны.

«Ревень богат антиоксидантами, в частности антоцианом. Этот пигмент придает стеблям растения красноватый цвет. Чем краснее стебли, тем больше антоциана в растении. Антиоксиданты борются с хроническим воспалением, предотвращают преждевременное старение, обладают противораковым действием», — рассказал он.

Как указал специалист, из-за высокого содержания клетчатки ревень помогает регулировать уровень холестерина в крови и нормализует пищеварение, а благодаря пектину овощ можно использовать для приготовления варений. Но Кабанов предупредил, что при термической обработке ревень теряет большинство полезных свойств, поэтому лучше есть его в свежем виде, добавляя, например, в салаты.

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