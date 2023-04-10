Двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Уссурийске

Двое детей пострадали в результате пожара в пятиэтажном многоквартирном доме в Уссурийске. Об этом сообщает Vostokmedia со ссылкой на управление МЧС по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступила днем 10 апреля с улицы Хмельницкого. Горение наблюдалось на втором этаже дома, к моменту прибытия пожарных из окон валил дым. Площадь горения составила около 10 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 15 человек. В результате воздействия опасных факторов пожара пострадали дети 2005 и 2018 годов рождения, пишет ИА UssurMedia.

По факту пожара проводится проверка, устанавливается причина горения.

В Новосибирской области 9 апреля произошло возгорание в двухквартирном доме в селе Северо-Татарское. Ребенок 2021 года рождения погиб. Мать малыша и четырехлетний ребенок пострадали. Площадь горения составила 53 кв. м.