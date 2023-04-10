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Двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме под Новосибирском

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Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
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Ребенок 2021 года рождения погиб при пожаре в частном двухквартирном доме в селе Северо-Татарское Новосибирской области. Об этом 10 апреля сообщает главное управление МЧС по региону.

Известно, что трагедия произошла 9 апреля. При пожаре еще двое получили травмы. Это мать ребенка, 1998 года рождения, и четырехлетний брат погибшего.

Как отметили в ведомстве, они успели спастись, однако отравились продуктами горения.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по улице Школьной половина дома горела открытым огнем. Возгорание на площади 53 кв. м ликвидировали в течение получаса», — указано в сообщении МЧС.

Предварительно установлено, что к трагедии привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

На месте ЧП работали следственно-оперативная группа с дознавателями МЧС РФ, а также полицейские и следователи прокуратуры и Следственного комитета России.

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Ранее, 21 марта, двое взрослых и двое детей 2019 и 2020 годов рождения погибли при пожаре в жилом доме в поселении Вороновское в Новой Москве. Огонь распространился на площади 80 кв. м.

Отмечалось, что ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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