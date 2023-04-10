У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Volcano Discovery 10 апреля.
Толчки зафиксировали в 1:05 UTC (04:05 мск). Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр подземных толчков располагался в 224 км от города Кавиенг, население которого составляет 15, 8 тыс. человек.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее, 5 апреля, у побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 118 км к востоку от населенного пункта Вига.
2 апреля землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Индонезии. Согласно данным специалистов, сейсмическая активность была зафиксирована в море Флорес.