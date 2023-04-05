Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинах

У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 118 км к востоку от населенного пункта Вига. Его население составляет порядка 4 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 46 км, пишет сайт kp.ru.

Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало, отмечает телеканал «360». Угроза ценами не объявлялась.

Также 4 апреля землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов Панамы. Эпицентр располагался в 71 км к югу от населенного пункта Бока-Чика. Очаг залегал на глубине в 10 км, уточняет RT.

2 апреля землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Индонезии.

Сведений о разрушениях и жертвах не поступало.