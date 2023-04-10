Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ в ФРГ назвал отказ от российских энергоресурсов политически мотивированным решением Берлина
Наука и техника
В РФ начали производство ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления
Мир
Сенатор заявил о риске новых терактов в США из-за вывода войск из Афганистана
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов населения в 2023 году на 3%
Мир
Посол РФ в Германии рассказал о накачивании Киева смертоносными системами вооружений
Армия
Российские военнослужащие уничтожили более 100 Bayraktar в зоне спецоперации
Мир
В Колумбии проявил активность один из самых опасных вулканов мира — Невадо-дель-Руис
Мир
Экс-президент США Трамп заявил о третьей мировой войне в соцсети Truth Social
Мир
Посол РФ в ФРГ назвал идею передачи замороженных российских активов Киеву воровством
Мир
В Британии отказ Байдена посетить коронацию Карла III назвали ударом в спину
Спорт
Игрок «Локомотива» Дзюба отказался жать руку тренеру «Зенита» Семаку после матча РПЛ
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о рекордном атмосферном давлении 10 апреля
Спорт
«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии
Сюжет:

Эксперт рассказал о значении уничтожения штаба украинской группировки «Харьков»

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативная группировка вооруженных формирований Украины (ВФУ) «Харьков», об уничтожении передового командного пункта которой заявили в Минобороны РФ 9 апреля, — это аналог нашего корпусного или армейского формирования, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Стояние на Днепре: российские войска держат оборону вдоль реки
Бойцы ВС РФ уничтожают диверсионные группы противника, наносят артиллерийские и авиационные удары

«Уничтожение передового командного пункта этой группировки — безусловно, успех. Такие КП находятся недалеко от позиций и предназначены для сбора и обработки оперативной информации на определенном стратегическом направлении, Конкретно в этом случае, украинские штабисты работали на купянском направлении. В таких штабах работают высококвалифицированные офицеры, которые владеют оперативным искусством. Таких специалистов надо долго готовить и замену им быстро не найти. Это достаточно существенная пробоина в командном составе на этом направлении», — объяснил эксперт.

Дандыкин также отметил, что в штабе наверняка действовал центр приема информации от беспилотной авиации, а трансляции с БПЛА офицеры ВФУ просматривали в режиме реального времени. Эксперт напомнил, что на купянском направлении ВФУ хотят нанести удар в рамках весеннего наступления.

«Будет ли он основным или вспомогательным — говорить рано. Противник сейчас активно ведет мероприятия по дезинформации. Задействовали даже Пентагон, который сливает ту ли иную информацию, которая не соответствует действительности», — отметил он.

Василий Дандыкин уверен, что в ближайшее время удары по штабам и тылам ВФУ только усилятся.

«Наши ВКС начали использовать планируемые бомбы, что позволяет самолетам не заходить в зону действия украинского ПВО. Это мощное средство поражения, которым можно эффективно работать, в том числе и по целям типа командных пунктов», — напомнил он.

Ранее, 9 апреля, Минобороны России сообщило, что в районе поселка Великий Бурлук в Харьковской области был поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских вооруженных формирований «Харьков». Всего же с начала месяца уничтожено восемь штабов батальонного уровня и выше.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штабы помнили: ВС РФ уничтожили восемь украинских командных пунктов

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023