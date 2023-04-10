Эксперт рассказал о значении уничтожения штаба украинской группировки «Харьков»

Оперативная группировка вооруженных формирований Украины (ВФУ) «Харьков», об уничтожении передового командного пункта которой заявили в Минобороны РФ 9 апреля, — это аналог нашего корпусного или армейского формирования, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Уничтожение передового командного пункта этой группировки — безусловно, успех. Такие КП находятся недалеко от позиций и предназначены для сбора и обработки оперативной информации на определенном стратегическом направлении, Конкретно в этом случае, украинские штабисты работали на купянском направлении. В таких штабах работают высококвалифицированные офицеры, которые владеют оперативным искусством. Таких специалистов надо долго готовить и замену им быстро не найти. Это достаточно существенная пробоина в командном составе на этом направлении», — объяснил эксперт.

Дандыкин также отметил, что в штабе наверняка действовал центр приема информации от беспилотной авиации, а трансляции с БПЛА офицеры ВФУ просматривали в режиме реального времени. Эксперт напомнил, что на купянском направлении ВФУ хотят нанести удар в рамках весеннего наступления.

«Будет ли он основным или вспомогательным — говорить рано. Противник сейчас активно ведет мероприятия по дезинформации. Задействовали даже Пентагон, который сливает ту ли иную информацию, которая не соответствует действительности», — отметил он.

Василий Дандыкин уверен, что в ближайшее время удары по штабам и тылам ВФУ только усилятся.

«Наши ВКС начали использовать планируемые бомбы, что позволяет самолетам не заходить в зону действия украинского ПВО. Это мощное средство поражения, которым можно эффективно работать, в том числе и по целям типа командных пунктов», — напомнил он.

Ранее, 9 апреля, Минобороны России сообщило, что в районе поселка Великий Бурлук в Харьковской области был поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских вооруженных формирований «Харьков». Всего же с начала месяца уничтожено восемь штабов батальонного уровня и выше.

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Штабы помнили: ВС РФ уничтожили восемь украинских командных пунктов