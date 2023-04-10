В Европарламенте спрогнозировали принятие 11-го пакета санкций в апреле

Евросоюз (ЕС) может принять новый пакет антироссийских санкций уже к концу апреля. Об этом заявил «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

«Если принять во внимание прошлую динамику, то он (11-й пакет санкций — Ред.) может быть принят к концу апреля», — допустил он.

При этом, по мнению депутата Европарламента от ФРГ Гуннара Бека, это может произойти еще раньше: уже на этой неделе. Он также напомнил об одном из предложений по санкциям, которое ранее озвучил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Так, по его словам, в санкционный список стоит включить больше родственников российских высокопоставленных лиц.

«При этом их включение лишь потому, что они родственники ведущих политических и военных деятелей, юридически проблематично», — указал евродепутат.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС планирует приступить к обсуждению 11-го пакета антироссийских рестрикций сразу после католической Пасхи, то есть 10 апреля. Как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, очередные ограничительные меры будут направлены на то, чтобы «закрыть лазейки», позволяющие России обходить уже введенные санкции.

В Европарламенте допустили введение санкций против третьих стран

Евросоюз может распространить санкции на третьи страны, помогающие России обходить введенные рестрикции. Об этом заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. Однако, по его словам, скорее всего, это будет происходить поэтапно, а не сразу. Вместе с тем, участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич допустил, что под европейские ограничения могут попасть Турция, Казахстан и арабские государства.

«Это будет шагом отчаяния со стороны Запада», — добавил он.

О возможности распространить санкции на третьи страны ранее сообщали в Белом доме. Там отметили: США и Евросоюз будут и дальше углублять совместную работу по «агрессивному обеспечению соблюдения» введенных мер. В частности, это будет подразумевать влияние на третьи государства, чтобы те не оказывали Москве помощь в обходе рестрикций.

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Нанести уран: ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле