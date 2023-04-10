Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европарламенте спрогнозировали принятие 11-го пакета санкций в апреле
Спорт
В Сочи завершился фестиваль художественной гимнастики «Алина-2023»
Культура
Продажи виниловых пластинок выросли на 60% за год
Мир
Судно с 400 мигрантами обнаружили в Средиземном море
Мир
Посол РФ в ФРГ назвал отказ от российских энергоресурсов политически мотивированным решением Берлина
Наука и техника
В РФ начали производство ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления
Мир
Сенатор заявил о риске новых терактов в США из-за вывода войск из Афганистана
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов населения в 2023 году на 3%
Мир
Посол РФ в Германии рассказал о накачивании Киева смертоносными системами вооружений
Армия
Российские военнослужащие уничтожили более 100 Bayraktar в зоне спецоперации
Мир
В Колумбии проявил активность один из самых опасных вулканов мира — Невадо-дель-Руис
Мир
Экс-президент США Трамп заявил о третьей мировой войне в соцсети Truth Social
Мир
Посол РФ в ФРГ назвал идею передачи замороженных российских активов Киеву воровством
Сюжет:

В Европарламенте спрогнозировали принятие 11-го пакета санкций в апреле

0
Фото: TASS/EPA/ JULIEN WARNAND
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) может принять новый пакет антироссийских санкций уже к концу апреля. Об этом заявил «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Крутятся-вертятся: санкции не помешали росту продаж пластинок
Интерес к винилу усиливается вопреки росту цен, проблемам с логистикой и производством

«Если принять во внимание прошлую динамику, то он (11-й пакет санкций — Ред.) может быть принят к концу апреля», — допустил он.

При этом, по мнению депутата Европарламента от ФРГ Гуннара Бека, это может произойти еще раньше: уже на этой неделе. Он также напомнил об одном из предложений по санкциям, которое ранее озвучил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Так, по его словам, в санкционный список стоит включить больше родственников российских высокопоставленных лиц.

«При этом их включение лишь потому, что они родственники ведущих политических и военных деятелей, юридически проблематично», — указал евродепутат.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС планирует приступить к обсуждению 11-го пакета антироссийских рестрикций сразу после католической Пасхи, то есть 10 апреля. Как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, очередные ограничительные меры будут направлены на то, чтобы «закрыть лазейки», позволяющие России обходить уже введенные санкции.

В Европарламенте допустили введение санкций против третьих стран

Евросоюз может распространить санкции на третьи страны, помогающие России обходить введенные рестрикции. Об этом заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. Однако, по его словам, скорее всего, это будет происходить поэтапно, а не сразу. Вместе с тем, участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич допустил, что под европейские ограничения могут попасть Турция, Казахстан и арабские государства.

«Это будет шагом отчаяния со стороны Запада», — добавил он.

О возможности распространить санкции на третьи страны ранее сообщали в Белом доме. Там отметили: США и Евросоюз будут и дальше углублять совместную работу по «агрессивному обеспечению соблюдения» введенных мер. В частности, это будет подразумевать влияние на третьи государства, чтобы те не оказывали Москве помощь в обходе рестрикций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нанести уран: ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023