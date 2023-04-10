Посол РФ в ФРГ допустил заинтересованность Берлина в сокрытии фактов расследования диверсий на СП

Германия игнорирует предложения России по содействию расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток». Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, позиция германских властей «конструктивностью не отличается».

«Наши официально оформленные и неоднократно подтвержденные предложения, направленные на оказание максимального содействия расследованию диверсий, обеспечение транспарентности разбирательства, придания ему международного характера, игнорируются», — подчеркнул дипломат.

По его словам, речь идет об атаке на крупнейший международный инфраструктурный объект, реализованный с участием германских концернов и в интересах германского государства.

«Казалось бы, немцы должны быть заинтересованы в том, чтобы разобраться в случившемся. Ведь ФРГ нанесен значительный материальный ущерб. Однако они, судя по всему, больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», — отметил он.

Вместе с тем посол указал, что «допуск российских специалистов к установлению обстоятельств инцидента был и остается нашим принципиальным требованием с учетом того, что они обладают всеми специфическими знаниями и необходимой квалификацией».

«Однако подвижек в этом вопросе не наблюдается», — резюмировал Нечаев.

28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что США и Германия одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» вскрыли факт намеренного распространения ложной информации в СМИ.

Она уверена, что ФРГ и Соединенным Штатам нужен был вброс в СМИ ложных теорий ЧП, чтобы отвлечь внимание от расследования, которое опубликовал американский журналист Суймур Херша. Именно он обвинил Вашингтон в причастности к инциденту.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

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