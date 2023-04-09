В Ярославской области водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил двух мальчиков

Двое детей погибли в результате наезда легкового автомобиля в Рыбинске Ярославской области в воскресенье, 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

ДТП произошло в 20:10 на Волжской набережной. По предварительной информации, водитель «Форда» — мужчина 1993 года рождения — не справился с управлением и выехал на тротуар, совершив наезд на двух несовершеннолетних детей. После чего попытался скрыться с места происшествия.

Дети получили травмы, несовместимые с жизнью. Мальчик 2013 года рождения скончался на месте, а мальчик 2015 года рождения — в больнице.

Очевидцы сообщили о ДТП в полицию и задержали водителя, совершившего наезд. В настоящее время он доставлен в отделение МВД «Рыбинское». Сотрудники ведомства устанавливают все детали произошедшего.

Ранее, 7 апреля, ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля в подмосковном Павловском Посаде. Водитель во время поворота, предварительно снизив скорость, сбил переходившую дорогу девочку 2012 года рождения.