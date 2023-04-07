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Легковушка насмерть сбила ребенка на переходе в Подмосковье

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Фото: Соцсети
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Ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на пешеходном переходе в подмосковном Павловском Посаде. Об этом 7 апреля сообщила прокуратура Московской области.

ДТП произошло 6 апреля примерно в 19:15 на улице Большая Покровская. Водитель во время поворота, предварительно снизив скорость, сбил переходившую дорогу девочку 2012 года рождения.

В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Территориальный следственный отдел межмуниципального отдела МВД по Московской области возбудил уголовное дело.

«В рамках изучения материалов уголовного дела прокуратурой установлено, что действия водителя подлежат квалификации по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») в связи с истечением срока действия его водительского удостоверения в 2016 году», — сообщила прокуратуре в Telegram.

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Данное преступление относится к категории тяжких. Водитель автомобиля был задержан, в ближайшее время суд рассмотрит запрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 30 марта, машина сбила восьмилетнюю девочку в центре Москвы. Авария произошла на улице Рочдельской в районе дома № 30. Состояние пострадавшей не уточнялось.

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