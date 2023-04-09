Тарасов назвал бой Эномото и Шлеменко попыткой реванша

Бой россиянина Александра Шлеменко и швейцарца Ясубея Эномото, который пройдет 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга, носит характер реванша. Таким мнением с «Известиями» 9 апреля поделился чемпион по рукопашному бою и самбо, боец ММА, видеоблогер Артем Тарасов.

По его словам, Эномото запомнился российским зрителям как яркий, колоритный и сильный боец. Каждый его выход на ринг был интересным.

Шлеменко же, как и Эномото, не базовый боец, но отличный ударник. Поединок будет тяжелым для россиянина, потому что соперник действительно силен, полагает Тарасов.

«Сейчас у Александра Шлеменко есть большое желание победить, потому что последний свой бой он проиграл», — добавил блогер.

Боец ММА признался, что надеется на победу россиянина. Он полагает, что поединок продлится полное время боя.

Ранее в воскресенье Эномото заявил, что не согласился бы на бой, если бы не был уверен в своей победе. Он подчеркнул, что проигрывать не любит и готов только побеждать.

Шлеменко и Эномото сходились на ринге в 2014 году, тогда победил россиянин. Провести второй бой предложил швейцарец. Российский спортсмен, комментируя предстоящий бой, отметил, что Эномото — интересный соперник и хороший ударник.

По словам бойца ММА Ивана Штыркова, фаворитом боя является Эномото.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире поединок Шлеменко с Эномото. Бой-реванш состоится 21 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Трансляция начнется в 23:00 мск.