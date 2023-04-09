Боец Эномото выразил уверенность в победе над Шлеменко

Швейцарский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем и среднем весах, Ясуби Эномото заявил, что не согласился бы на бой с Александром Шлеменко, если бы не был уверен в своей победе. Об этом спортсмен рассказал 9 апреля в беседе с «Известиями».

Он отметил, что будущее предсказывать не умеет, но уверен в своей победе, так как очень плохо переносит неудачи.

«Это, как сейчас говорят, повергает меня в депрессию и всё такое. Поэтому я не люблю проигрывать. Причина, по которой я согласился на этот бой, в том, что я очень силен в общих видах единоборств. Мне нравится драться, и я люблю побеждать», — признался спортсмен.

Он обратил внимание, что всегда хорошо готовится к боям. Его противники понимают, что для победы надо хорошо постараться.

«Я не буду тем человеком, который даст себя победить», — заключил швейцарец.

Шлеменко и Эномото сходились на ринге в 2014 году, тогда победил Шлеменко. Сразиться снова предложил швейцарец. Российский спортсмен, комментируя предстоящий бой, отметил, что Эномото — интересный соперник и хороший ударник.

По словам бойца ММА Ивана Штыркова, фаворитом боя является Эномото.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире поединок российского бойца ММА Александра Шлеменко с Эномото. Бой-реванш состоится 21 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Трансляция начнется в 23:00 мск.