Двоих детей обнаружили рядом с мертвыми родителями в квартире в Подмосковье

Двоих детей обнаружили рядом с телами их мертвых родителей в квартире в подмосковном Домодедово. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил «Известиям» источник.

По его словам, соседи из-за громкого детского плача вызвали полицию. В квартире оказались двое детей и тела двоих мужчин без признаков насильственной смерти.

Медики оценили состояние детей как удовлетворительное. Проводится проверка, назначены судебные экспертизы.

В середине марта в Екатеринбурге двоих маленьких детей нашли рядом с телами их умерших родителей. По словам одного из соседей, семья снимала квартиру, взрослых не было видно несколько дней, при этом был слышен детский плач.

Двухлетний мальчик и трехмесячная девочка, которых нашли в помещении, были в очень плохом состоянии.