Журналисты из Global Times смоделировали ракетный удар Китая по Тайваню

Журналисты проверили, к чему может привести политика США. Global Times смоделировал ракетный удар Китая по Тайваню. Ролик с симуляцией разместили в социальных сетях, передает телеканал «Известия». Судя по компьютерной модели, шансов у Тайваня около нуля. Фрагмент вызвал жаркие споры пользователей соцсетей. Большинство читателей призывают США перестать провоцировать КНР. Некоторые сравнивают вероятный конфликт с ядерной войной. Вашингтон не оставляет попыток раскачать ситуацию вокруг Тайваня. В особую территорию КНР постоянно наведываются чиновники из США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.