Реклама
Прямой эфир
Мир
WP предрекла истощение ресурсов систем ПВО Украины к концу мая
Спорт
«Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф КХЛ
Мир
В ЕС усомнились в реализации плана по передаче Киеву миллиона снарядов
Мир
Захарова ответила на призыв изгнать из Киево-Печерской лавры русский дух
Мир
Политолог заявил о раскрытии Зеленским плана по возрождению Речи Посполитой
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Мир
В Киеве анонсировали скорые поставки Украине систем NASAMS и Patriot
Происшествия
Мошенники продали квартиру дочери знаменитой украинской актрисы в Москве
Происшествия
Возгорание произошло в вагоне на станции метро «Электрозаводская» в Москве
Мир
В Кремле заявили об истерике Запада при посягательстве на монополию СМИ
Мир
В Тбилиси начался митинг против действующей власти
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Староконстантинове на Украине
Политика
Эксперт призвал проанализировать «слитые» данные США по Украине

Журналисты из Global Times смоделировали ракетный удар Китая по Тайваню

0
Выделить главное
вкл
выкл

Журналисты проверили, к чему может привести политика США. Global Times смоделировал ракетный удар Китая по Тайваню. Ролик с симуляцией разместили в социальных сетях, передает телеканал «Известия». Судя по компьютерной модели, шансов у Тайваня около нуля. Фрагмент вызвал жаркие споры пользователей соцсетей. Большинство читателей призывают США перестать провоцировать КНР. Некоторые сравнивают вероятный конфликт с ядерной войной. Вашингтон не оставляет попыток раскачать ситуацию вокруг Тайваня. В особую территорию КНР постоянно наведываются чиновники из США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023