Между Карлом III и Церковью Англии возникли разногласия из-за коронации

У Карла III возникли разногласия с Церковью Англии. Монарх и духовенство имеют разные взгляды на организацию коронации, передает телеканал «Известия». Карл III хочет, чтобы в церемонии более активно участвовали представители других вероисповеданий. Король настаивает, чтобы индуисты, мусульмане и иудеи, так же как и христиане, имели возможность читать свои молитвы на торжестве в Вестминстерском аббатстве. Церковь же отмечает, что желание противоречит тысячелетней национальной традиции. По данным издания The Mail on Sunday, из-за разногласий отложили публикацию регламента коронации. Торжественное мероприятие пройдет в Лондоне 6 мая.

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