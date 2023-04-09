Облако ядовитого дыма образовалось в Гамбурге из-за пожара

Пожарные Гамбурга предупредили жителей города о ядовитом дыме, образовавшемся из-за крупного возгорания на складах. Об этом 9 апреля сообщил журнал Spiegel.

Огонь вспыхнул в районе Ротенбургсорт. В официальном предупреждении говорится, что есть вероятность «пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе». Пожарные рекомендовали не приближаться к задымленным участкам, оставаться дома и отключить системы кондиционирования.

По предварительным данным, возгорание спровоцировала утечка горючей жидкости на стоянке грузовиков, однако пока не известно, какие именно вещества в ней содержались.

Кроме того, из-за пожара были отменены или перенесены поезда из Гамбурга в Росток и Берлин.

Ранее, 8 апреля, в крупнейшем порту Франции в Гавре загорелось семь лодок. Пожар вспыхнул в двигателе одной из лодок, когда владелец включил зажигание. На борту находились пять человек, которые покинули судно. Однако пламя перекинулось на соседние катера.