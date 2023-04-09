Пылевая буря накрыла автомобилистов в Красноярском крае

Сильнейшая пылевая буря накрыла трассу Абакан – Красноярск, из-за чего видимость на дороге снизилась почти до нуля. Видео стихии 9 апреля появилось в социальных сетях.

Проблемы с видимостью на трассе начинаются в Новоселовском районе Красноярского края.

Предполагается, что пыль поднялась после распашки полей сельскохозяйственной техникой. На фоне сухой и ветреной погоды пыль заполонила всё в пределах видимости. В результате водителям приходится значительно снижать скорость.

В региональном управлении МЧС прежде предупреждали граждан об ухудшении погодных условий. В воскресенье в Красноярском крае ожидается усиление ветра, в некоторых районах поры ветра достигнут до 25 м/c.

Ранее, 6 апреля, в Новосибирской области перекрыли дорогу между поселками Красноармейский и Новоозерный из-за паводка. Специалисты провели взрывные работы на льду на реке Карасук, чтобы избежать скопления талых вод. В настоящее время в регионе продолжаются работы по борьбе с последствиями паводка.