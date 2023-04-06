Движение из-за паводка ограничили по одной из дорог под Новосибирском

В Новосибирской области из-за паводка перекрыли дорогу между поселками Красноармейский и Новоозерный. Об этом сообщили в официальной группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Sib.fm пишет, что в регионе продолжаются работы по борьбе с последствиями паводка. Накануне, 5 апреля, провели взрывные работы на льду на реке Карасук на территории населенного пункта Краснозерское. Лед необходимо ослабить, чтобы избежать скопления талых вод.

Ранее специалисты взорвали лед на реке Иня в Новосибирской области. Это было необходимо для того, чтобы льдины не мешали пропускать воду в низовья. Подрывные работы проводились на границе Мошковского, Тогучинского и Новосибирского районов.

В начале марта ГУ МЧС по Новосибирской области назвало три района, где возможны подтопления в первую волну паводка-2023. Это Кочковский, Краснозерский и Карасукский районы. Через них протекает река Карасук. Территории считают самыми опасными при прохождении половодья.