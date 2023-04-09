Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд

Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают $30 млрд», — сообщил он в эфире телеканала «Рада».

По словам Устенко, этих средств должно хватить на покрытие импорта на Украину в течение пяти месяцев.

Ранее, 6 февраля, стали известны страны с крупнейшими золотовалютными резервами. По итогам 2022 года первое место занял Китай, активы которого составили $3,31 трлн. Россия оказалась на четвертой строчке с резервами в $582 млрд.

За день до этого сообщалось, что золотовалютные резервы в мире в 2022 году упали на $1 трлн. Сильнее всего истощились запасы у Швейцарии — на $186 млрд и у Японии — на $134 млрд.