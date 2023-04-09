Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Мир
NYT рассказала об ухудшении положения США на мировой арене из-за утечки разведданных
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Армия
ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении
Происшествия
Житель Владивостока перевел мошеннику более 10 млн рублей
Недвижимость
За год площадь новостроек в массовом сегменте снова заметно сократилась
Армия
Военнослужащих ВДВ представили к наградами за отвагу и мужество
Мир
Более 130 человек отравились угарным газом в канадском Монреале
Спорт
«Оттава» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Мир
Tagesspiegel узнала о планах Германии закупить оборудование для борьбы с дронами
Общество
Синоптики спрогнозировали до 15 градусов тепла в воскресенье в Москве
Мир
Три посетителя Christiana Mall в Делавэре были ранены неизвестными
Мир
В Марселе обрушился жилой дом

Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд

Советник президента Украины Олег Устенко: золотовалютные резервы страны превышают $30 млрд
0
Фото: TASS/DPA/Boris Roessler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают $30 млрд», — сообщил он в эфире телеканала «Рада».

По словам Устенко, этих средств должно хватить на покрытие импорта на Украину в течение пяти месяцев.

Снимать слитки: золотые запасы банков снизились на 20%
Аналитики ожидают, что резервы снова будут пополняться, а цены на драгметалл — расти

Ранее, 6 февраля, стали известны страны с крупнейшими золотовалютными резервами. По итогам 2022 года первое место занял Китай, активы которого составили $3,31 трлн. Россия оказалась на четвертой строчке с резервами в $582 млрд.

За день до этого сообщалось, что золотовалютные резервы в мире в 2022 году упали на $1 трлн. Сильнее всего истощились запасы у Швейцарии — на $186 млрд и у Японии — на $134 млрд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023