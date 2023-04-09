В Калужской области произошел пожар на кладбище
В ночь на 9 апреля в Боровском районе Калужской области произошел пожар на кладбище. Из-за возгорания дороги заволокло дымом и видимость резко упала — таким образом очевидцы описали инцидент, приложив кадры с задымлением.
Причина пожара устанавливается. Информации о пострадавших не поступало.
«Загорелся мусор на кладбище в районе улицы Лермонтова. Пожарные уже работают на месте. Угрозы возгорания жилого сектора нет», — приводится комментарий районной администрации в Telegram-канале ES!.
Ранее, 7 апреля, вспыхнули поля в Новой Москве. В Сети также поделились кадрами пламени, приближающегося к жилым домам.