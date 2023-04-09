В результате обстрела Ясиноватой два человека погибли и 14 пострадали

В результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали 14 человек. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале 8 апреля.

Кроме того, два человека погибли, передает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия, на которых видны нанесенные обстрелами разрушения: выбиты стекла, простреляны стены. Как рассказали местные жители, услышав прилеты, они убежали в здание детского сада.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз обстреляли Ясиновату из реактивной системы залпового огня (РСЗО), артиллерии 155 мм. В результате удара оказались повреждены 12 жилых домостроений, включая детский сад.

6 апреля ВСУ обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР. Как рассказали в представительстве республики в СЦКК, было выпущено 11 снарядов натовского калибра 155 мм за две минуты.

4 апреля украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка. ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Информации о пострадавших не поступало. Тогда же боевики обстреляли территорию детского сада № 43 «Росинка» в ДНР.

Украинские боевики ведут обстрелы территории ДНР ежедневно. Чаще всего под огонь попадают западные и северные окраины Донецка, Макеевка, Ясиноватая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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