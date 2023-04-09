Срок продажи вторичного жилья заметно вырос

За год в Московском регионе увеличился период экспозиции одно- и двухкомнатных квартир до трех месяцев, а трех- и многокомнатных объектов — до шести месяцев. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».



Как пояснили эксперты, в эти сроки реализуется около 80% лотов. При этом 20% жилых объектов вторичного рынка находятся в продаже дольше указанных периодов, из них на долю квартир, которые продаются более года, приходится 8%, добавили в компании.



«Основным фактором, который привел к росту сроков экспозиции, стали политическая обстановка и связанные с ней экономические изменения. Ускорить реализацию вторичного жилья в условиях современного рынка можно, предложив покупателю приемлемый для обеих сторон сделки дисконт», — сообщили специалисты.



Как показывает практика, средняя скидка в 2023 году сформировалась на уровне до 5% от стоимости лота, сказали аналитики. В случаях, когда собственникам необходимо продать жилье в сжатые сроки, они увеличивают дисконт до 10%, добавили эксперты.



«В 2022 году на вторичном рынке резко возросло количество предложений, а желающих улучшить свои жилищные условия стало меньше. Неопределенность и невозможность долгосрочного планирования, отъезд за границу части граждан, сокращение количества инвесторов — всё это отразилось на рынке вторичного жилья Московского региона и, в частности, на сроках реализации. На сегодняшний день самым эффективным способом продажи квартиры является скидка. Чем привлекательнее дисконт, тем выше вероятность заключения сделки в максимально короткие сроки», — добавила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

7 марта аналитики компании «Этажи» рассказали, что в России произошел важный перелом тренда на рынке вторичного жилья — цена продажи за последний месяц выросла до 7,5%.

По данным аналитиков, заметнее всего цены выросли в Краснодаре — на 7,5%. В Челябинске — на 4,6%, в Нижнем Новгороде — на 3,5%, в Екатеринбурге — на 2,7%, в Санкт-Петербурге — на 1,6%. Причина в высоком спросе на вторичку, он вырос за год в среднем на 4% из-за повышения ипотечных ставок по льготным программам на новостройки.