СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка в саду в Балашихе

В отношении воспитателя детского сада, избившего ребенка-инвалида в Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в субботу, 8 апреля, в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Ранее в этот день в Сети появилась публикация, на которой зафиксировано нанесение телесных повреждений воспитательницей одному из воспитанников. Инцидент произошел в специализированном учебном заведении «Полянка», которое посещают дети с ДЦП.

«Следователем СО по городу Балашиха возбуждено уголовное дело по выявлению случая, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), — говорится в Telegram-канале ведомства.

В СК добавили, что в рамках расследования будет дана полная и всесторонняя правовая оценка действиям воспитателя. Планируется проведение допросов и назначение судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры, в свою очередь, сообщили, что пострадавший — ребенок 2018 года рождения. Там добавили, что прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей.

Ранее, в конце марта, учительница русского языка и литературы ударила школьницу из-за недовольства ее внешним видом и прической. Этот случай произошел в одной из школ Яхромы в Московской области и попал на видео. На кадрах видно, как педагог несколько раз применяет силу к ученице, хватает ее за волосы и оскорбляет. По данным «Известий», мама девочки обратилась в полицию с заявлением.