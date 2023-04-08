Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе

Громкие звуки, прозвучавшие в центре Севастополя, связаны с проведением профилактической работы в рамках противоподводной диверсионной обороны (ППДО). Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее местные СМИ сообщали о громких звуках, которые раздавались в центре Севастополя.

«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

До этого губернатор предупредил жителей города, что на входе в Севастопольскую бухту пройдут учебные стрельбы.

30 марта Развожаев также предупреждал горожан о том, что, возможно, будут слышны взрывы. Тогда это было связано с уничтожением большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которое производили сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы.

В ноябре прошлого года сообщалось, что больше 4 тыс. боеприпасов времен войны подняли со дна бухты Гильзовой в Севастополе в 2022 году.