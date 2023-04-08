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В Москве возбудили уголовное дело из-за фото с краснокнижной совой

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против предлагавшего фото с краснокнижной совой мужчины
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Фото: прокуратура Москвы
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Басманная межрайонная прокуратура Москвы и столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды предъявили обвинения в жестоком обращении с животными мужчине, предлагавшему прохожим сделать фото с краснокнижной совой. Об этом 8 апреля сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«На улице Маросейка установлен 33-летний мужчина, который за денежное вознаграждение предлагал прохожим сделать фотографию с серой неясытью, которая занесена в Красную книгу города Москвы», — говорится в публикации.

Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось.

При визуальном осмотре выяснилось, что у совы есть повреждения перьевого покрова, а также отсутствует хвостовое оперение. На данный момент птице ничего не угрожает, она находится под присмотром специалистов.

По факту случившегося Басманная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

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Ранее в этот день сотрудники МЧС в Благовещенске спасли щенка, застрявшего в бетонной плите, он не пострадал. Собака забралась в круглое отверстие плиты и не смогла выбраться обратно.

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