Правительство Чада потребовало от посла ФРГ Крике покинуть страну за 48 часов

Правительство Чада потребовало посла Германии Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило министерство связи республики в своем Twitter-аккаунте.

Он должен покинуть государство в течение 48 часов. Причиной для высылки посла назвали «проявление неуважение к общепринятым дипломатическим нормам». При этом конкретная причина не раскрывается.

«Официально с нами не связывались», — приводятся слова источника AFP в посольстве Германии в материале Barrons.

3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посол США в Анкаре Джефф Флейк больше не сможет проводить встречи с официальными турецкими лицами после его встречи с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу. Президент добавил, что «двери для посла закрыты», и он должен знать свое место.

25 марта издание Focus сообщило о том, что Берлин намерен выслать более 30 российских дипломатов из-за подозрений якобы в вербовке с целью дальнейшего шпионажа. По сведениям журналистов, дипломаты якобы занимались поиском источников информации в Германии в различных сферах: политика, экономика, вооруженные силы и так далее. Позднее в МИД Германии эту информацию опровергли.