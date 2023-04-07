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Названы лучшие рестораны страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров
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Лучшие российские рестораны по версии национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia были названы в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В составлении ежегодного рейтинга по традиции приняли участие несколько сотен ведущих экспертов из числа ведущих рестораторов, поваров, сомелье, гастрономических обозревателей и журналистов. Победители определялись путем тайного голосования.

В этом году национальная ресторанная премия Wheretoeat прошла в десятый раз. В итоговый рейтинг вошли 100 заведений.

«Премия Wheretoeat это всегда жесткое соревнование. Но от него, в конечном месте, выигрывают все», - сказала на церемонии награждения генеральный продюсер премии Ирина Тиусонина.

Лучшим российским рестораном 2022 года стал Birch (Санкт-Петербург). На втором месте оказался ресторан Twins Garden (Москва). Третью строчку национального рейтинга занял Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург), он же отмечен в номинации “Выбор СМИ». Также в первую десятку вошли White Rabbit (Москва), Savva (Москва), Harvest (Санкт-Петербург), Ava (Москва), Frantsuza Bistrot (Санкт-Петербург), Folk (Москва) и 0,75 Please Wine and Kitchen (Красноярск).

В престижной персональной номинации «Шеф-повар года» лучшим признан Владимир Мухин (White Rabbit Family, Москва). «Ресторатором года» стал Антон Пинский. Звание лучшего «Сомелье года» досталось Евгении Назимовой (ресторан Maya, Москва). Награду в номинации «Лучший бар» вручили заведению Nobody Knows I Suppose (Новосибирск).

В новой номинации «Кондитер года» победил Алексей Гребенщиков (ресторан Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург).

«Кафе Пушкин» (Москва) признан победителем в номинации «Ресторан-легенда». А за вклад в развитие ресторанной индустрии эксперты вручили награду шеф-поварам Ивану и Сергею Березуцким.

Специальной номинацией «Официант года» по версии сервиса «Нетмонет» отмечен Владислав Дихтенко (ресторан Со-Со Chalet, Сочи, Красная Поляна).

Wheretoeat — национальная ресторанная премия, учрежденная в 2013 году. Тогда по инициативе группы гастрономических журналистов составили рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга. С тех пор география премии расширилась. Теперь кроме Петербурга за звание лучших соревнуются рестораны в Москве, на Юге России, в Центральном регионе, Татарстане, Уральском федеральном округе, Пермском крае, Сибири и на Дальнем Востоке. Осенью 2023 года премия Wheretoeat станет международной и впервые пройдёт в Казахстане.

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