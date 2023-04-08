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Эксперт рассказал о выращивании плодовых деревьев на балконе

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/R. Koenig
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Вырастить на балконе можно любое дерево, но лучше выбирать привитые медленно растущие или карликовые сорта. Исполнительный директор сети гипермаркетов OBI Максим Суравегин в пятницу, 7 апреля, рассказал, что для сада на балконе подойдут яблоня, барбадосская вишня и даже гранат.

По словам эксперта, барбадосская вишня неприхотлива и одинаково хорошо переносит и тень, и прямое солнце.

«Посадить ее очень просто: нужно всего лишь закопать подготовленную промытую косточку в почву и поставить на подоконник. Пересадка деревцу требуется примерно раз в 2–3 года, а чтобы быстрее получить ягоды, можно подкармливать его каждый месяц минеральными удобрениями. Плоды тоже довольно интересного вкуса, чем-то напоминают цитрусовые», — рассказал он в интервью «Газете.Ru».

Из яблонь подойдут сорта осеннего и зимнего срока созревания, такие как «Аврора крымская», «Алые паруса», «Салгирское», «Таврия», «Скифское», «Рубиновое Дуки». Их лучше сажать весной, используя в качестве горшка контейнер объемом 35–40 л.

Эксперт напомнил, что для плодоношения обязательно опыление. Он посоветовал прививать в крону дерева черенок сорта-опылителя, что обеспечит частичное опыление ветром.

Суравегин также отметил, что для выращивания граната на балконе необходимо соблюдать некоторые правила: световой день продолжительностью 8–10 часов, умеренный полив и период покоя в месте с температурой 12–14 градусов.

«Осенью замочите семена в воде и поставьте в холодное место на зиму. Весной высадите семена во влажный грунт, накройте пленкой, уберите в теплое место, а при появлении первых ростков поставьте на свет. <…> Чтобы ускорить наступление плодоношения, уже в годовалом возрасте на него нужно привить черенки граната карликового сорта», — рассказал специалист о проращивании граната.

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30 января сообщалось, что на антарктическую станцию «Восток» доставили фитотехкомплекс выращивания арбузов и огурцов. Уже в мае ожидается первый урожай с самой южной на планете «бахчи». Для этого эксперимента специалисты выбрали лучшие отечественные и зарубежные сорта высокопродуктивных и скороспелых арбузов.

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