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Как красить яйца на Пасху. Инфографика

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Одним из главных символов православного праздника Пасхи являются крашеные яйца наряду с творожной пасхой и куличом. После 40 дней Великого поста полагается начать трапезу именно с яйца.

Тем не менее традиция красить яйца в необычные цвета зародилась задолго до появления христианства. Археологи обнаруживают расписанные страусиные яйца в захоронениях древних египтян и шумеров, которые датируются началом III тысячелетия до н.э.

В православных источниках первые упоминания об окрашивании яиц встречаются в рукописи X века из библиотеки греческого монастыря Святой Анастасии.

В христианстве существует несколько версий появлений пасхального обычая. Одни историки считают, что яйца в разные цвета раскрашивала мать Иисуса Дева Мария, развлекая ребенка. Другая версия гласит, что ученица Христа Мария Магдалина принесла яйцо в дар императору Тиберию и в его руках оно приобрело красный оттенок, когда правитель усомнился в воскрешении Спасителя.

Еще со времен Руси хозяйки красят яйца с помощью луковой шелухи — она считается самым стойким красителем, к тому же дающим насыщенный цвет. Кроме того, для придания скорлупе разных оттенков можно использовать свеклу, краснокочанную капусту, куркуму, шпинат.

Для способа с луковой шелухой понадобятся шелуха 10–12 луковиц, сваренные вкрутую яйца, 1 л воды, 3 ст. л. белого уксуса и растительное масло. Шелуху необходимо положить на дно кастрюли, залить водой и дать настояться в течение 30 минут. Затем в емкость нужно добавить уксус и перемешать содержимое так, чтобы вся шелуха была покрыта жидкостью.

Поставив кастрюлю на сильный огонь, нужно довести воду до кипения. После этого огонь следует убавить и варить содержимое еще полчаса под крышкой не менее получаса. Полученный отвар необходимо процедить через сито и подождать, пока он остынет примерно до 70 градусов.

Когда краситель будет готов, яйца нужно опустить в жидкость и оставить в кастрюле минимум на час. По прошествии времени яйца надо вынуть и положить на решетку, чтобы дать жидкости стечь. Скорлупу можно отполировать растительным маслом для блеска, и пасхальный символ будет готов к подаче на стол.

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