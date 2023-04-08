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Поворот не туда

Финансист Михаил Зельцер — о том, почему падает рубль и ждать ли восстановления нацвалюты в ближайшее время
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Российский рубль остается в фокусе внимания последних недель на фоне безостановочного падения ко всем основным валютам. При этом нефть сильно выросла, глобальный доллар упал, а доходы бюджета уже повысились. С чем это связано и когда ждать укрепления нацвалюты?

Рубль, как обычно, показывает чудеса волатильности и год от года становится мировым лидером то роста, то падения. В прошлом году, несмотря на турбулентность весны и активное ослабление в декабре, отечественная валюта была одной из самых крепких в мире против доллара США. Однако в 2023-м всё иначе — нацвалюта лидирует в темпах снижения против против американца среди абсолютного большинства денежных единиц крупных экономик.

Потери рубля к доллару США с начала года уже превышают 18%, а курс USD ушел выше 83. Евро и юань подорожали на 21% — за EUR на Мосбирже просят почти 91 рубль, а CNY торгуется по 12. Гонконгский доллар, обладающий жесткой курсовой сцепкой с американской валютой, к 7 апреля подскочил на 19%. При этом скорость падения рубля сильно повысилась именно с начала этого месяца.

Еще в марте нисходящая траектория нацвалюты была понятна: экспортные потоки в страну упали (предложение инвалют на рынке снизилось), импорт продолжил восстанавливаться за счет дружественных азиатских стран (спрос на валюту повысился), а рост дефицита бюджета ускорялся. Цена на нефть в марте рухнула к минимумам конца 2021 года, и баррель Brent достиг почти $70. А доллар США на фоне банковского кризиса в Штатах и ЕС резко подскакивал ко всем валютам, исполняя свою защитную функцию в ситуации общемировой неопределенности и избегания риска.

Сейчас мы видим взлет стоимости нефти после неожиданного для рынка решения ОПЕК+ сократить добычу. Баррель вернулся к значениям начала года и уже оценивается в $85, или +20% со дна. Спред российской смеси Urals с Brent сокращается, а нефтегазовые доходы бюджета, несмотря на снижение относительно прошлого года на 40%, за этот март уже на 30% выше февральских метрик. Между тем доллар США вновь упал на минимумы года относительно корзины резервных валют на фоне ожиданий монетарной паузы ФРС в условиях надвигающегося призрака экономической рецессии в стране. Послабление ЦБ — априори фактор против нацвалюты страны.

При этом явного обострения геополитического фона, что обычно вызывает рост риск-премии и девальвацию рубля, не просматривалось.

И что мы имеем к концу первой декады апреля? Российский рубль, обладающий высокой чувствительностью к сырьевому фактору, не просто не прекратил снижение, но и повысил его темп. Конечно, со временем энергетический фактор напомнит о себе и это сыграет за экспортные потоки, а значит, и нацвалюту, но сейчас на рубль действует что-то иное.

В последние дни в СМИ обсуждается тема выхода крупных нерезидентов из энергетических активов путем продажи своих долей российским сырьевым компаниям. И здесь главное не просто продать пакет участия, но и вывести эти деньги за рубеж. Очевидно, речь идет о валюте, которую нужно сначала купить. Недружественные нерезиденты еще с 2022 года ограничены в правах, но на рынке всё же отрабатываются сообщения о согласии руководства страны на уход отдельных глобальных корпораций из РФ.

Таким образом, на фоне относительно низкой ликвидности финансового рынка после событий прошлого года дополнительный серьезный объем спроса на валюту способствует резкому изменению баланса покупателей и продавцов в пользу первых. Как результат — дефицит и рост курса инвалют. К тому же и спекулянты быстро улавливают сигналы и настроения, а затем присоединяются к общему тренду. Усиленная скупка валюты вкупе с активными игроками приводит к резкому падению рубля. По сути, сейчас реализуется скорее технический аспект падения нацвалюты, к фундаментальным вводным такой низкий курс рубля имеет уже опосредованное отношение.

Но рано или поздно лимиты на покупку должны закончиться (рассчитываем, что в самые ближайшие дни). Тогда спрос основных игроков исчезнет, а спекулянтам также быстро придется ретироваться из перегретых инструментов. И вот тогда мы увидим оперативное укрепление рубля. А пока на рынке очень много эмоций.

По нашим оценкам, доллар США достаточно быстро вернется к отметке ниже 80, евро значительно отдалится вниз от 90, а китайский юань скоро покинет область 12. Если оценивать среднесрочные перспективы, то доллар еще весной может направиться в район 75, евро — под 85, а юань — к границам 11.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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