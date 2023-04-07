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Риелтор дал прогноз по ценам на жилье на вторичном рынке

Риелтор Апрелев предрек снижение стоимости недвижимости на вторичном рынке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Стоимость жилья на вторичном рынке будет снижаться. Такое мнение вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев высказал в пятницу, 7 апреля.

По словам эксперта, сегодня цена предложения и цена реальной сделки на рынке жилья отличается очень существенно и цены реальных сделок на вторичном рынке продолжают снижаться.

Апрелев назвал сроки экспозиции важным условием для понимания ситуации на рынке вторичного жилья.

«Потому что от того, сколько времени экспонируется объект, очень сильно зависит, что на самом деле с трендом. Само по себе изменение цен предложений вообще ни о чем не говорит с точки зрения рыночных ожиданий», — добавил он в разговоре с Lenta.Ru.

Еще одни параметром является количество сделок. Апрелев уточнил, что их число сократилось на треть.

«Для меня тренд не изменился — тренд понижающий. Никакого смысла обсуждать, что произошло с ценами за прошлый год, с точки зрения анализа нет. Нужно смотреть, что произошло с ценами с того момента, когда они начали меняться: с летнего периода. А цены снижались», — объяснил он.

Эксперт высказал мнение, что цены за прошлое полугодие снижались примерно в один процент в месяц.

«Абсолютная цена за последние полгода снизилась от 6 до 10% по большинству регионов России. Я думаю, что цены продолжат свое снижение до начала осени как минимум, либо будут находиться в состоянии небольшой коррекции: чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз», — заключил он, добавив, что в любом случае существенного роста цен не ожидается.

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Накануне исследование аналитиков федерального застройщика «Страна Девелопмент» показало, что около 50% опрошенных россиян собираются купить новую квартиру в обозримом будущем, сообщила компания «Известиям».

Днем ранее в «Авито Недвижимость» сообщили, что в России за I квартал спрос на новостройки вырос в среднем на 4,8%, в то время как стоимость 1 кв. м в квартирах на первичном рынке недвижимости увеличилась на 0,5%, а объем предложения — на 12,5%.

До этого, 29 марта, в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.

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