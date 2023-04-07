Ребенка ударило током после уборки снега с крыши в Мурманске

Ребенок получил удар током после уборки снега с крыши в многоквартирном доме в Мурманске. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на главу регионального исполкома ОНФ Максима Сахневича.

Инцидент произошел в доме № 43 по улице Полярные Зори. Представители коммунальных служб повредили кровлю во время уборки. Виновники не устранили повреждения и возникшие в их результате протечки. В итоге в одной из квартир ребенок получил удар током.

Информация о происшествии передана министру государственного жилищного и строительного надзора регионе Алене Кузнецовой.

Во Владимирской области снег с крыши упал на годовалую девочку. Пострадавшую доставили в больницу.