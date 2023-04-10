Неамериканская мечта

Обеспечение и защита прав человека — важнейшее направление деятельности современных государств. Но трактовки прав человека довольно-таки сильно отличаются в различных странах и регионах планеты. При этом особенностью, характерной для США, остается стремление активно продвинуть собственное понимание остальному международному сообществу. И для достижения этой цели, как известно, может применяться не только убеждение, но и давление на несогласных и сомневающихся. Однако возникает резонный вопрос: так ли всё на самом деле благополучно внутри самих США?

Одной из проблем в Штатах остается расовое неравенство. Несмотря на то что сегрегация юридически была отменена в 1960-е годы, расизм, согласно исследованию неправительственных организаций США, по-прежнему одна из нерешенных проблем американского общества.

Традиции расизма в Америке имеют давнюю историю. Несмотря на то что в Декларации независимости, принятой в 1776-м, говорилось о том, что «все люди сотворены равными и все они наделены неотъемлемыми правами», юридические гражданские права долгое время распространялись только на белых. Индейцы — коренное население США — не считались членами американской нации до 1924 года. На протяжении веков они подвергались физическому истреблению, а в XIX веке были насильно переселены в резервации в наименее экономически привлекательных частях страны — на Дальнем и Среднем Западе.

Во многом схожим образом складывалась и судьба чернокожего населения США. В прошлом остались расовые «законы Джима Кроу», которые действовали вплоть до 1960-х годов и устанавливали в штатах американского Юга сегрегацию в школах, больницах, отелях и магазинах, регламентировали наличие так называемых закатных городов (sunset towns), которые «цветные» люди были обязаны покинуть до захода солнца.

Тем не менее и в XXI веке общий доход чернокожей семьи в среднем на треть меньше дохода белого домохозяйства. Уровень бедности среди афроамериканцев США вдвое выше, чем в среднем по стране. 70% детей афроамериканцев рождены вне брака.

Согласно переписи 2020 года, черных американцев — менее 13% населения страны, при этом они составляют почти треть всех заключенных и на них приходится половина совершенных в стране убийств.

Все эти факторы свидетельствуют о том, что уровень социального неблагополучия чернокожих граждан США на порядок выше, нежели их белых соотечественников, и меры государства по искоренению этого неравенства явно недостаточны. Концентрация чернокожего населения в «своих» районах, отдельных «черных» штатах лишь способствует дальнейшей изоляции афроамериканцев и последующему воспроизводству социального неблагополучия. О том, что расовые проблемы далеко еще не решены, свидетельствует и бурный рост популярности общественного движения Black Lives Matter (BLM) в последние годы.

Еще одним аспектом, вызывающим серьезные дискуссии внутри американского общества, стало право граждан на хранение и ношение оружия, гарантированное второй поправкой к Конституции США, принятой еще в 1791 году. По оценкам швейцарского исследовательского центра Small Arms Survey, на руках у граждан США находится почти 400 млн единиц стволов. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Штаты — мировой лидер по количеству стволов на душу населения: этот показатель составляет свыше 80 единиц на 100 человек. Второе место после США по вооруженности населения занимает Йемен.

Попытки ограничить оборот оружия в предыдущие десятилетия не имели успеха и в основном больше регламентировали его детали. Так, например, в 1986 году власти страны законодательно запретили продажу гражданам автоматического оружия. В большинстве штатов США для приобретения огнестрела не требуется лицензии и регистрации. В стране отсутствует национальная база данных владельцев оружия, равно как и не регулируется оборот на вторичном рынке.

Эта проблема имеет значительные социальные последствия. Каждый год порядка 2,5 млн граждан США использует огнестрельное оружие в целях самообороны. При этом почти в 10% случаев это заканчивается гибелью нападавшего. Несмотря на то что количество убийств в Штатах сегодня существенно ниже, чем несколько десятилетий тому назад, доля убийств с применением огнестрела постепенно растет и находится на рекордно высоких уровнях, составляя свыше 70%.

Согласно утверждению сторонников введения запрета на такое оружие, вероятность погибнуть от огнестрельного ранения в США в 25 раз выше, чем в других развитых странах. А, по данным исследования Международного журнала криминологии, количество массовых расстрелов в Америке в 10–11 раз выше, чем в других развитых государствах. Последний резонансный случай имел место в конце марта 2023 года: вооруженный преступник застрелил трех детей и трех взрослых в пресвитерианской начальной школе в Нашвилле.

Очевидно, право одних граждан США на эффективную самооборону не может и не должно ущемлять право других граждан на жизнь и сохранение здоровья.

Свободный оборот огнестрельного оружия имеет и еще один негативный общественный эффект: он провоцирует полицию США на более жесткие действия при подозрении на попытку сопротивления. Зная, что гражданин вполне может быть вооружен, стражи порядка «действуют на упреждение» и вполне могут ранить или даже застрелить человека, который покажется им опасным. Количество подобных «полицейских ошибок» измеряется отнюдь не единичными случаями.

В конечном итоге подобные инциденты повышают популярность таких общественных движений, как BLM, и провоцируют серьезный рост социальной напряженности в американском обществе.

Не стоит забывать и о правах женщин в США. В июне 2022 года Верховный суд принял историческое решение: он признал неконституционным действовавший 49 лет прецедент по так называемому делу Роу против Уэйда. Это решение серьезно ограничило право женщин в США делать аборты.

Дело в том, что до 1970-х годов они были разрешены по запросу только в шести штатах. Однако в 1971-м беременная жительница Техаса, получившая юридический псевдоним Джейн Роу, подала иск к прокурору штата Генри Уэйду. В результате судебной тяжбы в 1973 году было принято судьбоносное решение о разрешении абортов в первом триместре беременности, а штатам дали право вводить ограничения на осуществление аборта во втором триместре.

В 2022 году Верховный суд, большинство в котором получили сторонники консервативных ценностей, отменил свое собственное решение полувековой давности, разрешив штатам решать вопрос об абортах самостоятельно. Как следствие, власти двух десятков из них запретили аборты либо планируют это сделать. При этом в тех, что уже решились на такой шаг, подобная операция запрещена даже в случае изнасилования или инцеста. Еще 10 штатов пока не определились, а два десятка оставшихся решили дать своим жителям право на аборт.

Ситуация с ограничением права на аборты в США имеет два измерения. Во-первых, это серьезно ограничивает права значительной части американских женщин на свободу принятия решений относительно собственного будущего и в конечном итоге может серьезно повлиять на их репродуктивное здоровье. Во-вторых, установление ограничений на аборты имеет выраженное социально-экономическое измерение. Более состоятельные американки смогут отправиться в другой штат для проведения процедуры и последующей реабилитации, а наименее бедные слои населения будут лишены такой возможности.

Трактовки прав человека, декларируемые властями США, обусловлены в первую очередь обстоятельствами исторического и социального развития самого американского общества и государства и поэтому вряд ли могут считаться универсальными и уж тем более навязываться остальным. Более того, они небесспорны даже для самого американского общества, о чем свидетельствуют активные внутренние дискуссии об обороте огнестрельного оружия, праве женщин на аборт, а также спорадически возникающие вспышки расовых конфликтов.

Кроме того, в американской трактовке прав человека основной приоритет уделяется гражданским и политическим правам и в меньшей степени — социально-экономическим и культурным. Вероятно, с этим связано то, что более принципиальным для американских политиков и граждан считается тот же вопрос о ношении оружия как инструмента обеспечения личной свободы и независимости гражданина.

А, к примеру, проблемы того, что в США огромное по меркам развитой страны количество бездомных, или же того, что значительная часть американских граждан не имеет доступа к квалифицированной медицинской помощи в силу отсутствия у них медицинских страховок, находятся на относительной периферии общественного внимания.

Автор — директор Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, кандидат исторических наук

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора