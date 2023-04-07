Канатную дорогу построят в Петропавловске-Камчатском в 2025 году

В столице Камчатки, Петропавловске-Камчатском, к 2025 году построят канатную дорогу. Он будет соединять центр города с вершиной Мишенной сопки. О планах строительства рассказал губернатор Владимир Солодов.

По его словам, которые приводит ИА KamchatkaMedia, уже есть инвестор под этот проект, в этом году сделают проектирование. Это станет совместным проектом корпорации развития Камчатского края и частного инвестора с привлечением федерального гранта.

В ближайшее время специалисты определят местоположение нижней станции. Не исключено, что она разместится в районе футбольного поля на Озерновской косе, рядом со скейт-парком. Наверх можно будет подняться не только по канатной дороге, но и по пешеходным подъемам. Для этого обустроят тропинки на склонах сопки.