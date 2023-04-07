Женщина погибла при пожаре в частном доме в Тамбове
Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Тамбове. В результате возгорания погибла 58-летняя женщина.
Пожар охватил часть дома на улице Новоселов в ночь на 7 апреля. По предварительной версии, причиной горения стала неисправность проводки. Во время тушения было обнаружено тело женщины. Супруг погибшей госпитализирован, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, ведется процессуальная проверка.
В Калужской области мужчина погиб при пожаре в доме на три квартиры. Одна квартира была полностью уничтожена огнем. Специалисты устанавливают причины горения.