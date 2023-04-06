Один человек погиб при пожаре в Калужской области

Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Калужской области. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на информацию МЧС региона.

Информация о пожаре поступила утром 6 апреля из села Зикеево в Жиздринском районе. Загорелса деревянный дом на три квартиры по улице Привокзальной. В результате возгорания одна квартира полностью уничтожена.

В помещениях обнаружили тело 66-летнего мужчины. Причины возгорания устанавливаются.

3 апреля в городе Нерюнгри в Якутии произошел пожар в пятиэтажном доме. В ходе тушения обнаружено тело женщины 1986 года рождения.