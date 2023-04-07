МИД Китая прокомментировал возможный разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Китай не теряет связи со всеми участниками украинского конфликта, в том числе и с самой Украиной. Об этом заявила 7 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Что касается украинского конфликта, то Китай поддерживает диалог со всеми вовлеченными сторонами, в том числе с Украиной», — указала представитель МИДа на брифинге.

Также Мао Нин подчеркнула, что «Китай всегда выступает за мирное урегулирование и готов сотрудничать с международным сообществом ради достижения мира».

Днем ранее, 6 апреля, во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине Си Цзиньпин отметил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров. При этом председатель КНР подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна и понятна, ее сутью является содействие мирным переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

После переговоров президента Франции с председателем КНР также стало известно, что китайский лидер готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Вместе с тем 6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента Франции о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров с Украиной, не имеет ничего общего с реальностью. Как отметил Песков, дипломатические способности КНР не повлияют на ситуацию на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.