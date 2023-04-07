Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина

Врачи диагностировали транзиторную ишемическую атаку у 54-летнего продюсера Иосифа Пригожина, состояние которого ухудшилось во время съемок ток-шоу «Звезды сошлись». Об этом сообщает 7 апреля источник «Известий».

Как сообщалось, у него появилась одышка, а также поднялось давление.

«После осмотра Пригожина оставили на месте. В ближайшее время его должен навестить врач», — передает источник «Известий».

О том, что продюсеру вызвали скорую помощь во время съемок, «Известиям» ранее в этот день рассказала телеведущая Лера Кудрявцева. Она указала на высокое давление Пригожина во время подготовки к съемочному процессу. Также Кудрявцева добавила, что «с утра у него уже было какое-то онемение в лице. Перед самыми съемками совсем плохо стало: онемело пол-лица, давление поднялось».

Сам Пригожин пока никак не прокомментировал случившееся.