Разработана методика выявления признаков шизофрении при анализе крови

Российские ученые разработали методику, которая при помощи анализа крови помогает быстрее выявлять шизофрению. Тест, созданный специалистами Сколтеха и медиками Психиатрической клинической больницы № 1, выявляет изменения в мозге, происходящие при некоторых тяжелых психических расстройствах. Получить результат можно уже спустя сутки после сдачи анализа крови.

Ученые разработали свою методику, изучив мозг около тысячи пациентов-шизофреников. Оказалось, что в отличие от здоровых людей у них меняются количественные характеристики нескольких десятков видов липидов — веществ, из которых состоят мембраны и оболочки мозговых клеток. Эти показатели можно отследить в плазме крови с помощью спектрометра.

«Конечно, искомый нами сигнал в крови не такой четкий, как в мозге, так как кровь отражает всё, что происходит в организме. Но мы провели исследование на разных выборках пациентов. Сотрудничали с коллегами из Германии и Китая. И нашли липиды, которые отличают пациентов с психическими расстройствами от здоровых людей в любой выборке», — сказал профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Филипп Хайтович.



Видимые проявления психического расстройства возникают обычно на поздних этапах болезни. Предложенный вид анализа позволит диагностировать отклонения психики уже на ранних стадиях.



«Если человек обращается к терапевту с жалобами на психику, врач не может самостоятельно поставить диагноз. Он направляет пациента к психиатру, к которому мало кто идет добровольно. С помощью нашей методики можно будет с помощью простого теста оценить вероятность психического заболевания. В большинстве случаев она будет низкой. Если же нет, то пациента следует направить к специалисту», — сказал Хайтович.



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Одно расстройство: анализ крови покажет шансы заболеть шизофренией