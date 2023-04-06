Момент убийства мужчины на автостанции в Кемеровской области попал на видео

Момент убийства мужчины на автостанции в Осинниках Кемеровской области попал на записи видеокамер.

В распоряжении «Известий» есть кадры, на которых видно, как из припаркованной рядом машины выходит мужчина и стреляет в голову погибшего. Застреленным оказался 47-летний Александр Каблов.

Как сообщает сайт СУ СКР по Кемеровской области — Кузбассу, по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия по установлению обстоятельств смерти мужчины, во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление», — говорится в сообщении СУ СКР по Кемеровской области.

Ранее в этот день стало известно, что 47-летнего мужчину, признанного банкротом, убили выстрелом в голову на местной автостанции.

Следователи пока не определили личность преступника. Источник «Известий» сообщил, что убийство может быть заказным.