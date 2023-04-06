В Кемеровской области мужчину застрелили на автостанции

В городе Осинники Кемеровской области в четверг, 6 апреля, убили мужчину выстрелом в голову на местной автостанции.

По данным источника «Известий», 47-летнего мужчину убили около его машины. Следователи пока не определили личность преступника.

Как стало известно, мужчина, в которого выстрелили, был признан банкротом. В отношении него вели процедуру реализации имущества. Источник также сообщил, что убийство могло быть заказным.

Ранее, 3 апреля, в Волгограде застрелили женщину. Тело погибшей спрятали в колодец. Следователи совместно с полицией смогли установить личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались 62-летний и 50-летний мужчины.