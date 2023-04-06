Опубликовано видео уничтожения обстрелявших Мелитополь ракет HIMARS

Кадры уничтожения ракет HIMARS, которыми 6 апреля обстреляли Мелитополь, есть в распоряжении «Известий».

На предоставленном видео российские ракеты по команде взлетают в воздух.

«При несении боевого дежурства в районе 2 часов ночи было обнаружено несколько целей. По характеристикам, по классу целей было ясно, что это ракеты HIMARS. Мною было принято решение на обстрел, все цели были уничтожены», — рассказал командир расчета противовоздушной обороны (ПВО).

Он добавил, что, судя по траектории движения, ракеты направлялись в Мелитополь. По его словам, расчет отработал слаженно и обеспечил безопасность города и его жителей.

О том, что российская система ПВО сбила шесть ракет HIMARS в Мелитополе, стало известно ранее в этот день. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

До этого мелитопольская администрация сообщила, что около двух часов ночи в городе раздалось несколько взрывов.

Также 6 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Было выпущено 11 снарядов натовского калибра 155 мм за две минуты.

4 апреля украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел был совершен в 16:40 по населенному пункту Курахово в Петровском районе. Информация о пострадавших не приводилась.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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