Реклама
Прямой эфир
Общество
Маткапитал стали на 43% чаще тратить на образование детей
Общество
Синоптики спрогнозировали до 12 градусов тепла в Московском регионе в четверг
Общество
ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в тюрьмах
Происшествия
Администрация Мелитополя сообщила о взрывах
Мир
США отправят танки Abrams на Украину до конца года
Экономика
Bonduelle заявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»
Мир
Захарова назвала условие Столтенберга для вступления Киева в НАТО синонимом слову «никогда»
Общество
Боевики открыли огонь по силовикам при задержании в Ингушетии
Мир
Автор American Conservative указал на планы Украины при поддержке НАТО
Мир
В Северной Каролине сторонница демократов ушла к республиканцам
Мир
Кандидат в президенты Турции пообещал отмену визового режима с ЕС в случае его победы
Экономика
Эксперт перечислил факторы успеха для золота на рынке инвестиций
Мир
В Австрии назвали обращение Зеленского к парламенту военной пропагандой

Администрация Мелитополя сообщила о взрывах

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около двух часов ночи 6 апреля в Мелитополе Запорожской области раздались несколько взрывов. Об этом сообщили в городской администрации.

«Дорогие мелитопольцы, в городе слышны звуки взрывов. Информация уточняется», — сказано в Telegram-канале администрации города.

Гости с Северска: российская армия отбила контратаку ВФУ в Донбассе
После окончания распутицы активность противника усилится, но наши подразделения к этому готовы, считают эксперты

3 апреля сообщалось о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе экс-главы администрации Акимовки Максима Зубарева.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал подробности взрыва в Мелитополе, который произошел утром в понедельник. Взрыв произошел в самом центре города, когда люди ехали на работу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023