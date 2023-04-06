Администрация Мелитополя сообщила о взрывах

Около двух часов ночи 6 апреля в Мелитополе Запорожской области раздались несколько взрывов. Об этом сообщили в городской администрации.

«Дорогие мелитопольцы, в городе слышны звуки взрывов. Информация уточняется», — сказано в Telegram-канале администрации города.

3 апреля сообщалось о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе экс-главы администрации Акимовки Максима Зубарева.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал подробности взрыва в Мелитополе, который произошел утром в понедельник. Взрыв произошел в самом центре города, когда люди ехали на работу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.