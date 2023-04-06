Востоковед назвал возможную причину обострения ситуации между Израилем и Ливаном

Обострение ситуации между Израилем и Ливаном связано с внутриполитической ситуацией в Израиле. Об этом 6 апреля «Известиям» заявил советник директора РИСИ Владимир Фитин.

Ранее в этот день телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что Израиль обстрелял южные районы Ливана после запуска ракеты с его территории. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил «РИА Новости», что Израиль выпустил по Ливану 90 ракет, что является непропорциональным ответом.

«Я не сомневаюсь, что нынешнее обострение с Ливаном связано и с внутриполитической ситуацией в Израиле, поскольку все мы в курсе многочисленных противоречий, которые в последнее время вышли на поверхность в связи с практическим расколом страны на два противоположных лагеря», — сказал Фитин.

Он напомнил, что в Израиле с начала года продолжаются акции протеста. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

«Ситуация у премьер-министра довольно сложная, поскольку если он будет продолжать поддерживать намерение правительства изменить законодательство — это приведет к новым сильнейшим протестам вплоть до вооруженных столкновений. Если же он сделает всё возможное, чтобы приостановить движение этого нового законопроекта, то может развалиться правительство, поскольку религиозные ультраправые партии, которые входят в коалицию, могут заявить о том, что власти не выполняют свои предвыборные обязательства», — пояснил эксперт.

Поэтому для Нетаньяху важно какое-то обострение на внешнем фронте, которое могло бы сплотить весь Израиль под угрозой внешней опасности, подчеркнул собеседник «Известий».

«Это обострение и с палестинцами, и обмен ударами с сектором Газа, и сейчас обострение с Ливаном. Очевидно, это связано в том числе с ситуацией внутри Израиля и необходимостью для правительства получения такой козырной карты, которая могла бы вновь объединить Израиль вокруг главной своей цели — обеспечения безопасности страны», — сказал Фитин.

Эксперт добавил, что Ливан сейчас находится в глубоком экономическом кризисе и не в его интересах начинать какой-либо крупномасштабный конфликт.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля сообщила, что на севере страны у границы с Ливаном в двух населенных пунктах сработал сигнал воздушной тревоги. Также был зафиксирован один пуск с территории Ливана, который был отражен системой противоракетной обороны.

По данным радиостанции КАН, один человек был ранен осколками упавшей ракеты, а другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.

Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища. В соцсетях опубликованы видео очевидцев, демонстрирующие несколько столбов дыма, которые поднимаются от ракет.

Ливан и Израиль находятся в состоянии конфликта со времен арабо-израильских столкновений 1948–1949 годов.