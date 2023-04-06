Песков назвал содержательными прошедшие переговоры Путина и Лукашенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал 6 апреля журналистам на брифинге, как прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Вчера состоялась продолжительная и содержательная беседа двух президентов, затянулась далеко за полночь», — сказал он.

Лукашенко прилетел в Москву накануне. Вечером он провел переговоры с Путиным. Российский лидер на этой встрече заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в частности в сфере безопасности и экономики.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что мероприятия союзных программ с Россией по углублению экономической интеграции уже выполнены практически на 80%. Он также выразил уверенность в том, что Москва и Минск преодолеют давление со стороны западных стран и «не рухнут».

6 апреля Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства. В ходе мероприятия участники рассмотрят ход выполнения «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и союзных программ.