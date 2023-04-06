Дикие кабаны появились в селе на Алтае

Диких кабанов заметили в селе Яйлю, в северо-западной части Телецкого озера на Алтае. Они проникли на огороженный участок усадьбы научного сотрудника биосферного заповедника.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на пресс-службу заповедника, всю зиму кабаны паслись в садах рядом с селом и не решались заходить на территорию населенного пункта.

Однако усадьба научного сотрудника привлекла их залежами маньчжурского ореха. Кабаны ночью проделали дыру в заборе и проникли в сад.

Усадьбу животные регулярно посещали в течение всего марта. На записях с фотоловушки можно услышать хруст разгрызаемых орехов.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что на территории Алтайского биосферного заповедника найдены останки убитых северных оленей. В 5 км от границы с Тывой найдены две туши и останки еще трех добытых животных.