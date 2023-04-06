Политолог назвал вероятные темы заседания ВГС Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, вероятно, обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства вопросы безопасности и экономическое взаимодействие двух стран. Об этом 6 апреля «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

«В настоящий момент будут приоритетными два блока: блок безопасности и блок экономического взаимодействия. Третий блок, связанный с политической интеграцией, будет несколько на втором плане, но всё равно будет артикулироваться», — сказал он.

Особое внимание уделят размещению на территории Белоруссии российского тактического ядерного вооружения, отметил политолог.

«По сути, будет объяснено, зачем это нужно, в каких условиях это происходит и почему без этого нельзя обойтись», — сказал Денисов.

По словам собеседника «Известий», уровень экономического взаимодействия между Россией и Белоруссией в настоящий момент выше, чем у стран Евросоюза.

«Что касается экономики, то мы знаем, что сейчас в рамках Союзного государства реализуется более 20 совместных программ. То есть уровень экономического взаимодействия между Россией и Белоруссией уже выше, чем уровень взаимодействия между странами Евросоюза. И эта тенденция сохраняется. В этом отношении, я думаю, будут определенные заявления, связанные с взаимной поддержкой экономик друг друга», — сказал он.

Денисов добавил, что на политическом уровне вряд ли следует ожидать каких-то сенсационных заявлений и шагов.

Накануне Лукашенко прилетел в Москву. Вечером того же дня он провел переговоры с Путиным.

6 апреля Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства. В ходе мероприятия участники рассмотрят ход выполнения «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и союзных программ.

25 марта президент России сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.

4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженным силам Белоруссии передан комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении.