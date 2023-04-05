Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 5 апреля, прилетел в Москву.

Вечером этого же дня он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы государств обсудят двусторонние отношения, на повестке дня — подготовка к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Кроме того, речь пойдет и о вопросах безопасности.

По словам Пескова, на встрече главы государств могут обсудить мирный план, однако, по словам представителя Кремля, белорусский лидер сам даст разъяснения на этот счет.

6 апреля Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве. В ходе мероприятия участники рассмотрят ход выполнения «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и союзных программ.

В 1996 году 2 апреля был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Условия соглашения предусматривают укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях. С тех пор дата стала знаковой для народов двух стран и отмечается на государственном уровне в РФ, и в республике.