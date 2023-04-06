В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери

В Карелии ученица начальных классов чуть не погибла во время проведения операции из-за вранья матери. О случае рассказал глава регионального минздрава Михаил Охлопков во «ВКонтакте» в четверг, 6 апреля.

Уточняется, что накануне операции родителей девочки уведомили о запрете есть и пить перед наркозом. В свою очередь мать позволила дочке выпить целый стакан воды, а информацию она настойчиво скрывала от врачей, утвердительно отвечая на несколько вопросов о том, соблюдались ли предписания.

Во время наркоза и в конце процедуры ребенку стало плохо, изо рта и носа девочки потекла вода. От смерти школьницу спасли только оперативные реанимационные действия медперсонала.

После того как девочка очнулась, ее спросили, пила ли она что-нибудь сегодня, на что последовал положительный ответ. Впоследствии в диалоге с врачами созналась и мать.

«Случись трагедия, то с какой легкостью все стали бы обвинять медиков. И никто бы не обратил внимание на маленькое лукавство родителей, которое послужило истинной причиной трагедии. И как всё обошлось для родителей после возврата ребенка из рук смерти. Всего лишь виноватой улыбкой», — резюмировал Охлопков.

Ранее из-за самодеятельности и безответственности родителей погиб новорожденный, которого с первых дней жизни приучали к сыроедению. Об инциденте стало известно 8 марта, когда супружеская пара, в частности популярный блогер-сыроед Максим Лютый, повезла ребенка в больницу с признаками сильного недомогания. Новорожденный скончался по пути в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ. Лютый арестован, мать погибшего младенца находится под домашним арестом.