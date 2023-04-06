Президент России Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в феврале–марте 2024 года. Концепция инициативы сводится к развитию международного молодежного сотрудничества, о чем стало известно в среду, 5 апреля.

Вопросами подготовки фестиваля займется российское правительство в координации с органами федеральной исполнительной власти. На реализацию соответствующей задачи выделено три месяца, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Такой пункт, как освещение подготовки и проведения молодежного мероприятия в государственных СМИ, а также определение источников его финансирования будут курироваться кабмином.

Ранее, 2 марта, российский лидер назвал обеспечение того, чтобы молодежь и дети росли счастливыми и жили в благополучной, суверенной стране, главной целью. Он подчеркнул, что на воплощение этой задачи направлена деятельность в таких сферах, как демография, образование, экономика и безопасность.